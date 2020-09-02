В трёх районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В среду, 2 сентября, в Калужской области подтвердили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8134 человека.

Выздоровели ещё 34 калужанина. За весь период - 6951.

В списке умерших теперь 69 человек. За сутки подтвердили две новые смерти - скончались жители Обнинска 61 и 57 лет.

Лечится от коронавируса продолжают 1114 калужан:

Калуга – 223 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (0),

Людиновский район – 115 (-1),

Боровский район – 99 (-4),

Жуковский район – 67 (+3),

Дзержинский район – 63 (-1),

Малоярославецкий район – 59 (-2),

Козельский район – 45 (0),

Кировский район – 43 (+2),

Сухиничский район – 39 (0),

Жиздринский район – 38 (-2),

Бабынинский район – 34 (+1),

Перемышльский район – 22 (-2),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (0),

Ульяновский район – 13 (-1),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 3 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 сентября 2020 года.

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