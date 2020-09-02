В трёх районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В среду, 2 сентября, в Калужской области подтвердили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8134 человека.
Выздоровели ещё 34 калужанина. За весь период - 6951.
В списке умерших теперь 69 человек. За сутки подтвердили две новые смерти - скончались жители Обнинска 61 и 57 лет.
Лечится от коронавируса продолжают 1114 калужан:
- Калуга – 223 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (0),
- Людиновский район – 115 (-1),
- Боровский район – 99 (-4),
- Жуковский район – 67 (+3),
- Дзержинский район – 63 (-1),
- Малоярославецкий район – 59 (-2),
- Козельский район – 45 (0),
- Кировский район – 43 (+2),
- Сухиничский район – 39 (0),
- Жиздринский район – 38 (-2),
- Бабынинский район – 34 (+1),
- Перемышльский район – 22 (-2),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 13 (-1),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Тарусский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 3 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 сентября 2020 года.
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