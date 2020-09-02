В Калуге открыли мемориал памяти ветеранов-энергетиков

Во вторник, 1 сентября, в Калуге глава области Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса памяти энергетиков - ветеранов Великой Отечественной войны, где был зажжен Вечного огонь.

На мемориале увековечено 160 имен фронтовиков.

Владислав Шапша поздравил ветеранов отрасли, энергетиков – сотрудников предприятия. По его словам, это была «потрясающая по красоте, по силе и по важности церемония».

- Мы сегодня зажгли Вечный огонь в память о погибших. Огонь для тех, кто живет сегодня и для тех, кто будет жить и помнить завтра, - сказал он.

Руководитель региона особо подчеркнул важность того, что монумент открыт именно в юбилейный год:

- Время скоротечно, - отметил он. - В этом году мы уже отметили 75-летнюю годовщину Великой Победы. Время беспощадно к тем, кто ковал Победу. Это наш святой долг - передать нашим детям и внукам память и уважение к павшим защитникам Родины. К тем, кто воевал и после Победы восстанавливал страну из руин. Благодаря им наши дети 1 сентября пошли с улыбками в школу под мирным небом. Спасибо, что храните эту память. Спасибо, что в юбилейный год Великой Победы нашли возможность создать на территории Калужской области ещё одно памятное место, к которому всегда будут приносить цветы.