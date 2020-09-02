В Калужской области два человека скончались от коронавируса

За последние сутки в Калужской области зафиксированы ещё две смерти от коронавируса. Всего жертавми эпидемии в нашем регионе уже стали 69 человек, сообщили KP40 в среду, 2 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Ещё 34 человека вылечились от опасной болезни. За весь период с COVID-19 справился 6951 калужанин.

На данный момент известно о 8108 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 952 новых случая. За весь период - 1 005 000. Из них вылечились 821 169, скончались – 17 414.

Официальные данные на утро 2 сентября 2020 года.

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