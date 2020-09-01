Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в Калужской области подтвердили 29 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8108 человек.
Выздоровели ещё 47 калужан. За весь период - 6917.
В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.
Лечится от коронавируса продолжают 1124 калужанина:
- Калуга – 226 (-8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (-1),
- Людиновский район – 116 (+1),
- Боровский район – 103 (-3),
- Дзержинский район – 64 (+2),
- Жуковский район – 64 (0),
- Малоярославецкий район – 61 (-3),
- Козельский район – 45 (-2),
- Кировский район – 41 (0),
- Жиздринский район – 40 (-1),
- Сухиничский район – 39 (0),
- Бабынинский район – 33 (0),
- Перемышльский район – 24 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (+2),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Медынский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Барятинский район – 6 (0),
- Тарусский район – 6 (-4),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 3 (-1)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 сентября 2020 года.
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