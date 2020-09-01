Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в Калужской области подтвердили 29 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8108 человек.

Выздоровели ещё 47 калужан. За весь период - 6917.

В списке умерших по-прежнему 67 человек. Новых смертей не зафиксировано.

Лечится от коронавируса продолжают 1124 калужанина:

Калуга – 226 (-8 к предыдущему дню),

Обнинск – 136 (-1),

Людиновский район – 116 (+1),

Боровский район – 103 (-3),

Дзержинский район – 64 (+2),

Жуковский район – 64 (0),

Малоярославецкий район – 61 (-3),

Козельский район – 45 (-2),

Кировский район – 41 (0),

Жиздринский район – 40 (-1),

Сухиничский район – 39 (0),

Бабынинский район – 33 (0),

Перемышльский район – 24 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (+2),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (0),

Медынский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (-4),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 3 (-1)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 сентября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.