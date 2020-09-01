За сутки в Калужской области 47 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области 47 человек вылечились от коронавируса. За весь период с болезнью справились 6917 калужан, сообщили KP40 во вторник, 1 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших в нашем регионе по-прежнему 67 человек.

На данный момент известно о 8079 заболевших. Новые данные региональный оперативный штаб предоставит сегодня чуть позже.

По всей России за сутки выявили 4 729 новых случаев. За весь период - 1 000 048. Из них вылечились 815 705, скончались – 17 299.

Официальные данные на утро 1 сентября 2020 года.

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