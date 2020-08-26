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В Калужской области мужчина лишился 10 тысяч из-за покупки на поддельном сайте

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 26.08.2020 16:08 5 692
В Калужской области мужчина лишился 10 тысяч из-за покупки на поддельном сайте

Житель Обнинска стал жертвой мошенников при покупке инверторного генератора для отопления дома в интернет-магазине, сообщили сегодня, 26 августа, в областном УМВД.

Он нашел нужный товар на сайте и оставил заявку с контактными данными.

Перезвонивший ему мужчина представился работником интернет-магазина  и объяснил потерпевшему порядок приобретения и доставки товара. При этом сразу же предложил полностью оплатить его стоимость, перечислив денежные средства на указанный счет.

После того как житель наукограда перевел 10 тысяч рублей, на его электронную почту была отправлена накладная о доставке товара и  подтверждение о получении перевода.   

Денежные средства успешно были перечислены, а вот товар покупателю не был доставлен.  На телефонные звонки продавец не отвечал, на отправленные сообщения по электронной почте ответа также не поступало.

Как оказалось, мужчина заказал  товар на сайте-двойнике, который впоследствии был удален.

Ведется следствие.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 26.08.2020 16:08 5 692
Тэги: общество криминал
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