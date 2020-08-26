В Калужской области нашли еще одну бешеную кошку

В среду, 26 августа, областной комитет по ветеринарии сообщил о регистрации на территории Калужской области нового случая заболевания бешенством у кошки.

В лабораторию на исследование биоматериал заболевшего животного доставили из деревни Тягаево.

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, за первые полгода в Калужской области были подтверждены 11 случаев заболевания бешенством у животных. 1535 человек обратились за медицинской помощью по поводу укусов.