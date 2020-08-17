Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 августа

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7679, сообщили в понедельник, 17 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 25 калужан.
Выздоровели 5 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6391.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 58 человек.
Борьбу с вирусом продолжают 1230 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 278 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 142 (-2),
- Боровский район – 132 (+5),
- Людиновский район – 116 (0),
- Малоярославецкий район – 70 (+1),
- Козельский район – 67 (0),
- Жуковский район – 65 (+1),
- Дзержинский район – 48 (+5),
- Сухиничский район – 43 (0),
- Жиздринский район – 41 (0),
- Кировский район – 31 (+1),
- Бабынинский район – 27 (0),
- Перемышльский район – 25 (0),
- Ферзиковский район – 25 (+1),
- Спас-Деменский район – 19 (0),
- Мещовский район – 15 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Думиничский район – 11 (0),
- Барятинский район – 9 (0),
- Тарусский район – 9 (+1),
- Износковский район – 8 (0),
- Медынский район – 7 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 17 августа 2020 года
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