Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 августа

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7679, сообщили в понедельник, 17 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки болезнь подтвердили ещё у 25 калужан.

Выздоровели 5 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6391.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 58 человек.

Борьбу с вирусом продолжают 1230 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 278 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 142 (-2),

Боровский район – 132 (+5),

Людиновский район – 116 (0),

Малоярославецкий район – 70 (+1),

Козельский район – 67 (0),

Жуковский район – 65 (+1),

Дзержинский район – 48 (+5),

Сухиничский район – 43 (0),

Жиздринский район – 41 (0),

Кировский район – 31 (+1),

Бабынинский район – 27 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Ферзиковский район – 25 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Тарусский район – 9 (+1),

Износковский район – 8 (0),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 17 августа 2020 года

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