В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Калужской области достигло 7654 человек, сообщили сегодня, 16 августа, в региональном оперативном штабе. За последние сутки положительный тест подтвредился еще у 29 калужан.

Выздоровели 16 человек. Общее число справившихся с болезнью на сегодня составляет 6386 жителей области.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 58 человек.

Борьбу с вирусом продолжают 1210 пациентов.

Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 272 (+5к предыдущему дню),

Обнинск – 144 (0),

Боровский район – 127 (-6),

Людиновский район – 116 (+5),

Жуковский район – 64 (-2),

Малоярославецкий район – 69 (+6),

Козельский район – 67 (0),

Дзержинский район – 43 (0),

Сухиничский район – 43 (0),

Жиздринский район – 41 (0),

Кировский район – 30 (-1),

Бабынинский район – 27 (0),

Перемышльский район – 25 (0),

Ферзиковский район – 24 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Износковский район – 8 (+1),

Медынский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области от регионального оперативного штаба на 16 августа 2020 года

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