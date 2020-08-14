6316 жителей Калужской области вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 36 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6316 жителей нашего региона, сообщили KP40 в пятницу, 14 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 58 калужан.

На данный момент известно о 7571 заболевшем коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 065 человек. За весь период зафиксировано 912 823 случая. Из них вылечились 722 964, скончались 15 498.

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