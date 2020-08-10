6175 жителей Калужской области вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 8 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6175 жителей нашего региона, сообщили KP40 в понедельник, 10 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7469 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 118 человек. За весь период зафиксировано 892 654 случая. Из них вылечился 696 681, скончался 15 001.

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