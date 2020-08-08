В Калужской области назначили двух новых прокуроров

В двух районах Калужской области сменились прокуроры. В субботу, 8 августа, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Приказы о назначении подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Советник юстиции Александр Герцев назначен прокурором Бабынинского района.

Герцеву 45 лет. Он родом из Спас-Деменска. В 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Малоярославецкого района, заместителем прокурора этого же района, проходил службу в аппарате прокуратуры области в должности старшего прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. До настоящего времени замещал должность заместителя прокурора Малоярославецкого района. Женат, воспитывает сына.

А прокурором Куйбышевского района стал младший советник юстиции Алексей Мишонков.

Мишонкову 37 лет, он родился в калужском городе Киров.

В 2006 году окончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. С 2006 по 2012 годы служил в органах внутренних дел. С 2012 года работал помощником, старшим помощником Кировского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Думиничского, Сухиничского районов. В последнее время Мишонков замещал должность заместителя Людиновского городского прокурора Калужской области. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, ранее в 2020 году сменился прокурор Калужской области.

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