В Обнинске женщина перепутала номер телефона и лишилась 10 тысяч рублей

Жительница Обнинска обратилась в полицию с заявлением о хищении с ее банковской карты 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

Как выяснилось, женщина ошибочно назвала чужой номер телефона в банке при подключении услуги онлайн-банкинга. Хозяином этого номера оказался ранее судимый 31-летний калужанин.

Он воспользовался мобильным банком, который было подключено к его номеру, и снял с чужого счета деньги. Теперь ему грозит до 6 лет. Ведется следствие.