В Калужской области уже месяц ищут 47-летнего мужчину

В Калужской области пропал 47-летний житель деревни Карцево Дзержинского района Михаил ПЕТРОВ. Последний раз мужчину видели месяц назад – 5 июля 2020 года, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы с залысинами.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Как мы ранее рассказывали, в лесах рядом с Малоярославцем 28 июля пропал 79-летний мужчина. Его не нашли до сих пор. Также в Москве и Калуге продолжаются поиски 50-летнего мужчины.