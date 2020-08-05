Владислав Шапша улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

Агентство политических и экономических инициатив представило рейтинг влияния глав регионов за июль, сообщает «ФедералПресс».
Позиции главы Калужской области Владислава ШАПШИ улучшились. Он попал в список губернаторов с сильным влиянием и поднялся в общем рейтинге с 45 на 40 место.
- Здесь позитивно сказались инвестиционные проекты, например, стоимость одного из строящихся заводов составляет два миллиарда рублей, - подчёркивают авторы исследования.
|Собянин Сергей Семёнович
|Мэр города Москва
|1
|1
|8,03
|Кадыров Рамзан Ахматович
|Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,93
|Дюмин Алексей Геннадьевич
|Губернатор Тульской области
|3
|4
|7,29
|Беглов Александр Дмитриевич
|Губернатор города Санкт-Петербург
|4
|3
|6,78
|Воробьев Андрей Юрьевич
|Губернатор Московской области
|5
|5
|6,71
|Моор Александр Викторович
|Губернатор Тюменской области
|6
|7
|6,54
|Минниханов Рустам Нургалиевич
|Президент Республики Татарстан
|7
|6
|6,46
|Хабиров Радий Фаритович
|Глава Республики Башкортостан
|8
|9
|6,40
|Азаров Дмитрий Игоревич
|Губернатор Самарской области
|9
|8
|6,35
|Волков Владимир Дмитриевич
|Глава Республики Мордовия
|10
|11
|6,27
|Комарова Наталья Владимировна
|Губернатор ХМАО – Югра
|11
|10
|6,25
|Никитин Глеб Сергеевич
|Губернатор Нижегородской области
|12
|12
|6,20
|Лимаренко Валерий Игоревич
|Губернатор Сахалинской области
|13
|15
|6,16
|Аксёнов Сергей Валерьевич
|Глава Республики Крым
|14
|16
|6,13
|Кожемяко Олег Николаевич
|Губернатор Приморского края
|15
|14
|6,10
|Дрозденко Александр Юрьевич
|Губернатор Ленинградской области
|16
|13
|6,08
|Алиханов Антон Андреевич
|Губернатор Калининградской области
|17
|17
|6,05
|Савченко Евгений Степанович
|Губернатор Белгородской области
|18
|22
|6,01
|Васильев Владимир Абдуалиевич
|Глава Республики Дагестан
|19
|21
|5,96
|Никитин Андрей Сергеевич
|Губернатор Новгородской области
|20
|20
|5,93
|Фамилия
|Субъект
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в июне
|Средний балл
|Текслер Алексей Леонидович
|Губернатор Челябинской области
|21
|19
|5,90
|Воскресенский Станислав Сергеевич
|Губернатор Ивановской области
|22
|24
|5,88
|Артюхов Дмитрий Андреевич
|Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|23
|18
|5,84
|Радаев Валерий Васильевич
|Губернатор Саратовской области
|24
|27
|5,81
|Кондратьев Вениамин Иванович
|Глава Краснодарского края
|25
|23
|5,79
|Руденя Игорь Михайлович
|Губернатор Тверской области
|26
|28
|5,78
|Куйвашев Евгений Владимирович
|Губернатор Свердловской области
|27
|25
|5,75
|Бречалов Александр Владимирович
|Глава Удмуртской республики
|28
|26
|5,72
|Старовойт Роман Владимирович
|Губернатор Курской области
|29
|31
|5,64
|Развожаев Михаил Владимирович
|И.о. губернатора города Севастополя
|30
|29
|5,60
|Артамонов Игорь Георгиевич
|Глава администрации Липецкой области
|31
|34
|5,55
|Усс Александр Викторович
|Губернатор Красноярского края
|32
|36
|5,47
|Гусев Александр Викторович
|Губернатор Воронежской области
|33
|30
|5,45
|Миронов Дмитрий Юрьевич
|Губернатор Ярославской области
|34
|33
|5,42
|Коков Казбек Валерьевич
|Глава Кабардино–Балкарской Республики
|35
|37
|5,40
|Травников Андрей Александрович
|Губернатор Новосибирской области
|36
|35
|5,37
|Островский Алексей Владимирович
|Губернатор Смоленской области
|37
|38
|5,33
|Ведерников Михаил Юрьевич
|Губернатор Псковской области
|38
|32
|5,29
|Цивилёв Сергей Евгеньевич
|Губернатор Кемеровской области
|39
|42
|5,25
|Шапша Владислав Валерьевич
|И.о. губернатора Калужской области
|40
|45
|5,20
|Морозов Сергей Иванович
|Губернатор Ульяновской области
|41
|41
|5,18
|Носов Сергей Константинович
|Губернатор Магаданской области
|42
|44
|5,12
|Парфенчиков Артур Олегович
|Глава Республики Карелия
|43
|49
|5,00
|Кобзев Игорь Иванович
|И.о. губернатора Иркутской области
|44
|39
|4,96
|Чибис Андрей Владимирович
|Губернатор Мурманской области
|45
|46
|4,90
|Бабушкин Игорь Юрьевич
|Губернатор Астраханской области
|46
|50
|4,87
|Кувшинников Олег Александрович
|Губернатор Вологодской области
|47
|40
|4,85
|Махонин Дмитрий Николаевич
|И.о. губернатора Пермского края
|48
|43
|4,82
|Николаев Айсен Сергеевич
|Глава Республики Саха (Якутия)
|49
|55
|4,80
|Любимов Николай Викторович
|Губернатор Рязанской области
|50
|48
|4,75
|Фамилия
|Субъект
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в июне
|Средний балл
|Николаев Олег Алексеевич
|И.о. главы Чувашской Республики
|51
|57
|4,70
|Никитин Александр Валерьевич
|Глава администрации Тамбовской области
|52
|54
|4,67
|Богомаз Александр Васильевич
|Губернатор Брянской области
|53
|51
|4,63
|Бочаров Андрей Иванович
|Губернатор Волгоградской области
|54
|58
|4,61
|Васильев Игорь Владимирович
|Губернатор Кировской области
|55
|59
|4,58
|Владимиров Владимир Владимирович
|Губернатор Ставропольского края
|56
|53
|4,53
|Бурков Александр Леонидович
|Губернатор Омской области
|57
|62
|4,49
|Паслер Денис Владимирович
|Губернатор Оренбургской области
|58
|65
|4,46
|Цыбульский Александр Витальевич
|И.о. главы Архангельской области
|59
|52
|4,42
|Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
|Глава Республики Ингушетия
|60
|47
|4,40
|Гольдштейн Ростислав Эрнстович
|И.о. Губернатора ЕАО
|61
|63
|4,37
|Белозерцев Иван Александрович
|Губернатор Пензенской области
|62
|61
|4,35
|Уйба Владимир Викторович
|И.о. главы Республики Коми
|63
|56
|4,33
|Копин Роман Валентинович
|Губернатор Чукотского АО
|64
|60
|4,30
|Кумпилов Мурат Каральбиевич
|Глава Республики Адыгея
|65
|64
|4,28
|Солодов Владимир Викторович
|И.о. губернатора Камчатского края
|66
|68
|4,22
|Томенко Виктор Петрович
|Губернатор Алтайского края
|67
|73
|4,20
|Голубев Василий Юрьевич
|Губернатор Ростовской области
|68
|67
|4,17
|Шумков Вадим Михайлович
|Губернатор Курганской области
|69
|66
|4,15
|Хасиков Бату Сергеевич
|Глава Республики Калмыкия
|70
|75
|4,11
|Бездудный Юрий Васильевич
|И.о. губернатора НАО
|71
|74
|4,00
|Битаров Вячеслав Зелимханович
|Глава Республики Северная Осетия
|72
|70
|3,93
|Темрезов Рашид Бориспиевич
|Глава Карачаево-Черкесской Республики
|73
|71
|3,85
|Осипов Александр Михайлович
|Губернатор Забайкальского края
|74
|72
|3,81
|Цыденов Алексей Самбуевич
|Глава Республики Бурятия
|75
|77
|3,77
|Евстифеев Александр Александрович
|Глава Республики Марий Эл
|76
|78
|3,74
|Клычков Андрей Евгеньевич
|Губернатор Орловской области
|77
|79
|3,70
|Ситников Сергей Константинович
|Губернатор Костромской области
|78
|69
|3,66
|Жвачкин Сергей Анатольевич
|Губернатор Томской области
|79
|76
|3,62
|Кара-оол Шолбан Валерьевич
|Председатель Правительства Тывы
|80
|83
|3,59
|Хорохордин Олег Леонидович
|Глава Республики Алтай
|81
|80
|3,55
|Орлов Василий Александрович
|Губернатор Амурской области
|82
|82
|3,53
|Сипягин Владимир Владимирович
|Губернатор Владимирской области
|83
|84
|3,47+
|Коновалов Валентин Олегович
|Председатель Правительства Хакасии
|84
|85
|3,40
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