Владислав Шапша улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

Агентство политических и экономических инициатив представило рейтинг влияния глав регионов за июль, сообщает «ФедералПресс».

Позиции главы Калужской области Владислава ШАПШИ улучшились. Он попал в список губернаторов с сильным влиянием и поднялся в общем рейтинге с 45 на 40 место.

- Здесь позитивно сказались инвестиционные проекты, например, стоимость одного из строящихся заводов составляет два миллиарда рублей, - подчёркивают авторы исследования.

Очень сильное влияние

Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,03 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,93 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 3 4 7,29 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 3 6,78 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 5 6,71 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 6 7 6,54 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 7 6 6,46 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 8 9 6,40 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 9 8 6,35 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 10 11 6,27 Комарова Наталья Владимировна Губернатор ХМАО – Югра 11 10 6,25 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 12 12 6,20 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 13 15 6,16 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 14 16 6,13 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 15 14 6,10 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 16 13 6,08 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 17 17 6,05 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 18 22 6,01 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 19 21 5,96 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 20 20 5,93

Сильное влияние

Фамилия Субъект Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 21 19 5,90 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 22 24 5,88 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 23 18 5,84 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 24 27 5,81 Кондратьев Вениамин Иванович Глава Краснодарского края 25 23 5,79 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 26 28 5,78 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 27 25 5,75 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 28 26 5,72 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 29 31 5,64 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 30 29 5,60 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 31 34 5,55 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 32 36 5,47 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 33 30 5,45 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 34 33 5,42 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино–Балкарской Республики 35 37 5,40 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 36 35 5,37 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 37 38 5,33 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 38 32 5,29 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 39 42 5,25 Шапша Владислав Валерьевич И.о. губернатора Калужской области 40 45 5,20 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 41 41 5,18 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 42 44 5,12 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 43 49 5,00 Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 44 39 4,96 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 45 46 4,90 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 46 50 4,87 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 47 40 4,85 Махонин Дмитрий Николаевич И.о. губернатора Пермского края 48 43 4,82 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 49 55 4,80 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 50 48 4,75

Среднее влияние

Фамилия Субъект Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Николаев Олег Алексеевич И.о. главы Чувашской Республики 51 57 4,70 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 52 54 4,67 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 53 51 4,63 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 54 58 4,61 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 55 59 4,58 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 56 53 4,53 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 57 62 4,49 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 58 65 4,46 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы Архангельской области 59 52 4,42 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 60 47 4,40 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. Губернатора ЕАО 61 63 4,37 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 62 61 4,35 Уйба Владимир Викторович И.о. главы Республики Коми 63 56 4,33 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 64 60 4,30 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 65 64 4,28 Солодов Владимир Викторович И.о. губернатора Камчатского края 66 68 4,22 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 67 73 4,20 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 68 67 4,17 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 69 66 4,15 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 70 75 4,11 Бездудный Юрий Васильевич И.о. губернатора НАО 71 74 4,00 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия 72 70 3,93 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 73 71 3,85 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 74 72 3,81 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 75 77 3,77 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 76 78 3,74 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 77 79 3,70 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 78 69 3,66 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 79 76 3,62 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Тывы 80 83 3,59 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 81 80 3,55 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 82 82 3,53 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 83 84 3,47+ Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Хакасии 84 85 3,40