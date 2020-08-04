В Калужской области за неделю клещи покусали 121 человека

За последнюю неделю, с 27 июля по 2 августа, 121 житель Калужской области обратился за медицинской помощью из-за укусов клещей, в том числе 35 детей, сообщил сегодня, 4 августа, региональный Роспотребнадзор.

Активность этих кровососущих насекомых не снижается на протяжении всего лета. Чаще всего люди приносят их из леса, с загородных прогулок и с дач. Клещ может присосаться в области головы, подмышек, живота, паха, внутренней поверхности бедер. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают: если вас укусил клещ, лучше всего обратиться в лечебное учреждение, где его квалифицированно удалят.

Кстати, за неделю из 174 экземпляров исследованных клещей у 35 тест на клещевой боррелиоз оказался положительным.