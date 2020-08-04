В Калуге 5 августа начнут выдавать наборы школьникам

В Калуге с 5 по 25 августа пройдёт акция «Школьник», сообщает городская управа. В её рамках планируется помочь семьям детей младшего школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Набор первоклассника выдадут:
За этой помощью калужане могут обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188, кабинет № 216. Контактный телефон: +7(4842)71-37-17.
Тем временем
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