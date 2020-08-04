В Калуге 5 августа начнут выдавать наборы школьникам

В Калуге с 5 по 25 августа пройдёт акция «Школьник», сообщает городская управа. В её рамках планируется помочь семьям детей младшего школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Набор первоклассника выдадут:

детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;

детям из малообеспеченных многодетных семей.

За этой помощью калужане могут обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188, кабинет № 216. Контактный телефон: +7(4842)71-37-17.

Тем временем

Как начнётся учебный год в школах Калужской области. Стали известны подробности.