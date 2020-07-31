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В Калужской области мыши затерроризировали работников почты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.07.2020 23:35 2 367
В Калужской области мыши затерроризировали работников почты

В Обнинске прокуратура проверила состояние местного почтамта. На проблему обратили внимание после жалобы самих работников почты, сообщила в пятницу, 31 июля, прокуратура Калужской области.

- В отделении почтовой связи в помещении склада временного хранения запаса продуктов присутствовал запах грызунов, отсутствовали договоры и акты выполненных работ с лицензированными организациями, подтверждающие проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий, хранились посторонние предметы: картонные коробы для почтовых пересылок, архивные документы, бытовая химия и т.п., - отмечают в ведомстве.

Продукты при этом хранились при температуре окружающей среды, не было термометров, подчёркивают в прокуратуре.

- Сотрудники, реализующие пищевые продукты, работали без отметок о прохождении медицинского осмотра и обучения по программе санитарного минимума, - говорят также в ведомстве. - Санитарная одежда, включая специальный головной убор, у них также отсутствовала.

На начальника Обнинского почтамта и начальников отделений почтовой связи №№ 4, 5 и 7 завели административные дела по статье ст. 6.4 КоАП.

Ситуацию нам также прокомментировали в УФПС Калужской области.

- Все нарушения из представления прокуратуры будут устранены в кратчайшие сроки, - подчёркивают там. - Все продукты питания, которые продаются в почтовых отделениях, имеют индивидуальную упаковку. Для хранения замороженных продуктов в торговом зале установлено холодильное оборудование. На каждом продукте производителем указаны сроки и условия хранения, которые находятся на контроле у начальника отделения. Почтовые работники регулярно проводят профилактическую обработку помещений.

Тем временем

В Калуге перекрытие улицы Московской продлили до 8 августа. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.07.2020 23:35 2 367
Тэги: общество почта животные прокуратура
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