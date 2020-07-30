Калужские врачи поблагодарили бизнес за помощь во время эпидемии коронавируса

В четверг, 30 июля, в Калуге состоялась встреча представителей бизнеса, сотрудников различных предприятий и просто неравнодушных людей, которые пришли на помощь медикам во время эпидемии коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в конференц-зале Калужской областной клинической больницы.

Весной опасная болезнь стремительно распространялась в нашем регионе, и без помощи добровольцев было не обойтись, отмечают медики. Калужане привозили средства индивидуальной защиты, сменную одежду, питьевую воду, средства гигиены, бытовую технику.

А 27 июля из больницы в Анненках выписали последнего пациента с коронавирусом.

- Все это время медики и пациенты чувствовали поддержку и внимание, причем не меньше материального вклада ценной оказалась психологическая поддержка, ведь люди жили и работали в экстремальных условиях, - отмечают врачи.

Главный врач областной больницы Елена Разумеева 30 июля вручила собравшимся благодарственные письма.