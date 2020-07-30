Владислав ШАПША официально стал кандидатом в губернаторы Калужской области.

- Все юридические процедуры успешно пройдены, - рассказал он 29 июля на своих страницах в социальных сетях. - С сегодняшнего дня я зарегистрированный кандидат на пост губернатора Калужской области!

Напомним, выборы состоятся 13 сентября 2020 года.

- Безусловно, это важный этап в моей жизни, - отметил Шапша. - Но прежде всего я продолжу выполнение моих прямых обязанностей. Я посещаю районы, предприятия, контролирую выполнение важных для нашего региона проектов.