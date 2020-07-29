В Кондрово отреставрировали памятник воинам-освободителям

Таким памятник был до реставрации.

В Кондрово завершилась реставрация памятника «Воин-освободитель», посвященного учителям и ученикам кондровской средней школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телекомпания «Ника» со ссылкой на директора Калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВА.

Памятник состоит из фигуры девочки с голубем и солдата. В свое время они были выполнены по разным технологиям и соединены в одно целое.

Сейчас фигуры полностью восстановлены и готовы к водружению на постамент возле школы.

Фигуры после реставрации.

Реставрацию проводила организация, имеющая лицензию министерства культуры на проектную и реставрационную деятельность по сохранению объектов культурного наследия, отмечает «Ника».

Как мы уже рассказывали, школа в Кондрово построена в 1937 году и сейчас находится в аварийном состоянии. Новое здание на 1000 мест возведут в 2021 году.

Перед главным входом в школу размещен мемориал «Воину-освободителю». Строители были убеждены, что памятник необходимо на время строительства перенести. Часть краеведов выражала опасение, что он может быть серьезно поврежден.

— Никакой речи о сносе памятника и быть не может! – успокоил местных жителей 29 мая глава региона Владислав ШАПША. - Его реставрацией займётся специализированная организация. В ближайшее время памятник перевезут к месту реставрационных работ. А после строительства нового здания школы он займёт свое почётное место у главного входа.