Проблема с памятником в Кондрово решилась после вмешательства Владислава Шапши

В Кондрово наконец-то разрешилась история с памятником Воину-освободителю. В пятницу, 29 мая, туда специально приезжал глава Калужской области Владислав ШАПША.

- Никакой речи о сносе памятника и быть не может! – заверил он. - Его реставрацией займётся специализированная организация. В ближайшее время памятник перевезут к месту реставрационных работ. А после строительства нового здания школы он займёт свое почётное место у главного входа.

Напомним, эта история началась в январе нынешнего года, когда калужские краеведы забили тревогу: якобы в Кондрово собираются снести памятник ради строительства новой школы. Местные власти заверили, что памятник просто уберут на время строительства. Новая школа здесь действительно необходима. И на её возведения уже найдены средства.

Новая волна недовольства калужан поднялась уже весной, когда были опубликованы документы предстоящих торгов на строительство школы. По какой-то причине в них было указано, что памятникам Воину-освободителю демонтируют.

Однако на проблему обратил внимание Владислав Шапша.

- В год 75-летия Великой Победы недопустимо формально относиться к таким вещам, - подчеркнул он.