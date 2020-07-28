Новый случай бешенства зарегистрирован недалеко от Калуги

На прошлой неделе мы писали о том, что на территории Жиздринкого района установлен карантин по бешенству. А, по данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2020 года в области выявлено 11 случаев заболевания бешенством у животных, в том числе у домашней кошки и собаки.

Сегодня, 28 июля, областной комитет по ветеринарии сообщил о регистрации нового случая бешенства на территории Бабынинского района. Диагноз был подтвержден путем лабораторных исследований биоматериала из мозга лисицы. Ее доставили из села Утешево.