В Калужской области зарегистрировано 11 случаев бешенства

В Жиздринском районе с 21 июля установлен карантин по бешенству, сообщил сегодня, 22 июля, областной комитет по ветеринарии.
По данным регионального Роспотребнадзора, в 2020 году на территории Калужской области зарегистрировано 11 случаев заболевания бешенством у животных: у шести лисиц, у трех енотовидных собак, у одной домашней кошки и собаки.
Случаи бешенства животных зарегистрированы в десяти районах области: Медынском, Бабынинском, Барятинском, Дзержинском, Малоярославецком, Жиздринском, Спас-Деменском и Ферзиковском.
За 6 месяцев текущего года за медицинской помощью по поводу укусов обратилось 1535 человек.
- Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску заражения бешенством, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса прививок, - уточняют в ведомстве.
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