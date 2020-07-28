Дорога готова, но «Душа бродяги» не съезжает

На прошлой неделе мы писали о конфликте, который разгорелся вокруг приютов «Душа бродяги» и «Ванечка».

Напомним: собственник земли, на которой сейчас расположился приют, попросил освободить её в связи с окончанием сроков аренды, однако приюты до сих пор этого не сделали. «Душа бродяги» - один из самых крупных приютов – объяснил это тем, что городские власти не сделали дорогу к тому участку, который им предоставили.

Когда мы начали разбираться в этой ситуации, выяснилось, что сейчас дело находится на стадии судебного разбирательства и в нем взяли паузу. Дорога к участку достраивалась и зоозащитники пообещали съехать до 1 ноября.

Как сообщила нам руководитель приюта «Душа бродяги» в понедельник, 27 июля, они уже начали готовиться к переезду. Однако, побывав на месте, следов этого мы не обнаружили. Собственник земли, на которой расположились приюты, также не заметил никаких хлопот, говорящих о подготовке к переезду.

- С каждым днем у нас появляется все больше оснований думать, что дело изначально было не в отсутствии дороги к участку, а слова о переезде до 1 ноября так и останутся словами, - говорят в администрации ЗАО «Хлебокомбинат», которое владеет землей.