«Собачье сердце» в Зазеркалье

Почему разгорелся скандал вокруг приютов на частной земле, и чем всё это кончилось.

В начале июля в соцсети «ВКонтакте» возник конфликт с двумя приютами для животных: «Ванечка» и «Душа бродяги». В группах соцсетей появились два обращения владельца одного из них — ​Елены Шмелёвой. Женщина утверждала, что арендатор выселяет со своей земли в никуда 1600 её собак.

По этому поводу поднялся такой шум, что в защиту приюта выступил даже врио городского головы Дмитрий Денисов. Он сообщил, что договорился с собственником земли, который попросил приюты съехать, и тот согласился потерпеть ещё какое-то время.

Правда, позиция самого собственника по данному вопросу не была озвучена совсем. Поэтому мы первым делом обратились к нему.

Резина, которая тянется не один год

— Мы дали возможность приютам разместиться на этой земле 5 лет назад, — ​рассказывают в администрации Калужского хлебокомбината. Именно этому предприятию принадлежит участок в районе Карачевской птицефабрики, занятый приютами «Ванечка» и «Душа бродяги». — ​Причём сразу было оговорено, что это временно, пока они не найдут для себя другой участок. Мы не собирались и не собираемся заниматься арендным бизнесом, это не наш профиль. И вот участок выделен, а они землю не освобождают.

Переезд откладывается год от года. В январе этого года из «Души бродяги» даже прислали письмо собственнику, в котором объяснили, что планировали переезд ещё летом 2019-го, но из-за отсутствия дороги к участку, выделенному горуправой, сделать этого не могут.

Правда, фотографии участка, сделанные в начале июля этого года, говорят о том, что дорога уже проложена, но приют не предпринимает никаких действий, чтобы перебраться на новое место.

Фото, которое вы видите на этой странице, сделано 9 июля. На следующий день после того, как в Сети появилось видео руководителя приюта Елены Шмелёвой, которая обратилась к общественности за помощью и выставила арендодателя в неприятном свете.

— Нам непонятно, почему приют не переезжает, если условия для этого уже имеются, — ​говорит по поводу ситуации арендодатель. — ​Возникают нехорошие подозрения: ​а вдруг они не собираются этого делать, а их цель — ​остаться и на нашем участке, и на том, который выделила горуправа?

Надо признать, что эти подозрения нельзя назвать безосновательными. Хотя дорога вдоль участка, выделенного приюту, готова не до конца, она всё-таки проложена. И ничего не мешает начать переезд сейчас. Однако этого до сих пор не сделано вопреки обещаниям, данным письменно ещё 6 декабря 2019 года.

О толерантности

Речь идёт о письме, которое собственник земли получил из Москвы за подписью представителя благотворительного фонда помощи бродячим животным «Душа бродяги», столичного юриста М.С. Гавриловой.

Прочитав письмо, автор этих строк изумился.

«К нашему глубокому сожалению, администрация города Калуги в лице Разу­мовского Д.О. не исполнила принятые на себя обязательства и не организовала строи­тельство подъездного пути к полученному через аукцион ИП Шмелёвой Е.В. земельному участку, что поставило под угрозу жизнь и безопасность двух тысяч невинных душ, — ​не стесняясь высокопарных выражений, пишет Гаврилова. — ​Благотворительные организации, спасающие бездомных животных, как правило, весьма стеснены в денежных средствах и не имеют возможности нести бремя расходов по оплате услуг квалифицированных юристов с целью защиты своих интересов.

В связи с этим моя компания, ​Межрегиональный юридический центр «Содействие», а также деятели эстрады, кино, телевидения, политики и рестораторы, депутаты ГД и сенаторы СФ РФ решили оказать БФ «Душа бродяги» содействие и помощь в возникших проблемах. ​И в случае недостижения консенсуса с господином Разумовским Д.О., в чьи должностные обязанности в первую очередь входит осуществление общего контроля за соблюдением действующего законодательства, дорога к земельному участку, на котором в будущем разместится приют для животных, а также последующее комфортное размещение бездомных животных будет реализовано силами спонсоров.

На основании вышеизложенного, во избежание общественного резонанса и организованного против сособственников ЗАО «Хлебокомбинат» (и аффелированных к ним юридических лиц, монополизировавших данную отрасль производства в вашем регионе) всероссийского акционного пикета-флешмоба с привлечением федеральных и международных СМИ и коллективного обращения в Администрацию Президента, просим вас проявить толерантность».

Можно, конечно, по-всякому интерпретировать эти слова, но для меня, человека, умеющего улавливать все тонкости русского языка, смысл сказанного абсолютно однозначен: мы возлагаем вину за задержку на власти, но «мочить», если что, будем вас.

Такой вот мастер-класс по толерантности в лучших госдеповских традициях преподал московский юрист калужскому «Хлебокомбинату».

Особенно безобразно эти плохо завуалированные угрозы смотрятся на фоне дальнейших обещаний Гавриловой до 1 июня 2020 года освободить все помещения.

«Для реализации озвученного выше необходим временной ресурс до 01.06.2020 года, — ​пишет руководитель межрегионального юридического центра «Содействие». — ​Тогда спонсоры и попечители смогут вдумчиво подготовить новое место обитания для собак приюта «Душа бродяги» и до 01.06.2020 года исполнить обязательства по возврату принятого от вас в субаренду недвижимого имущества».

Как видим, июль заканчивается, а «Душа бродяги» не шевелится. Если, конечно, не считать «организованного против сособственников ЗАО «Хлебокомбинат» (и аффелированных к ним юридических лиц, монополизировавших данную отрасль производства в вашем регионе) всероссийского акционного пикета-флешмоба». Пока, правда, в масштабах калужского сегмента соцсети «ВКонтакте», но кто знает, что планируется дальше?

— Мы бы хотели особо подчеркнуть, что слова Гавриловой в адрес городских властей считаем несправедливыми, — ​говорят на «Хлебокомбинате». — ​Они предложили зоозащитникам один участок, но те не согласились, а на тот, который их устроил, не переезжают до сих пор, хотя условия для этого уже созданы. Значит, дело не в чиновниках, а в чём-то другом.

Дорогу давно провели, но приют не переезжает до сих пор.

Актуальная информация

Елена Шмелёва, которую мы попросили прокомментировать конфликт с «Хлебокомбинатом», сообщила нам, что всё наладилось, они договорились с собственником и он обещает подождать, сколько нужно.

Собственник даёт немного другую информацию.

— Когда 1 июня приют «Душа бродяги» не выполнил своего обещания, данного в прошлом году, и не вернул нам нашего имущества, мы подали в суд, — ​разъясняют в администрации хлебокомбината. — ​Заседание перенесли, так как с «Душой бродяги» была заключена предварительная договорённость о мировом соглашении. Мы отзываем свои претензии, а они съезжают до 1 ноября. Но пока это всего лишь слова. А их обещаниям мы уже не верим. Так что пока не увидим подписанные обязательства на бумаге, считаем, что ни о какой улаженной ситуации говорить нельзя.

Есть вопросы и по приюту «Ванечка», который до сих пор так и не съехал. Он задолжал за аренду и свет полмиллиона рублей, при том что у него также имеется участок в Перемышльском районе. Его руководство утверждает, что переезд начался, но арендодатель этого не подтверждает. На момент подписания номера в печать никаких действий по переезду приют «Ванечка» не предпринимал.

В заключение

На мой взгляд, эту историю можно смело назвать «Собачье сердце» в Зазеркалье». Потому что если Булгаков рассказал нам историю о превращении собаки в человека, то описанный конфликт — это пример обратного процесса.

Мало того, вся эта крайне некрасивая история с приютами «Душа бродяги» и «Ванечка» бьёт по имиджу всего зоозащитного движения.

Всё же благотворительный фонд «Душа бродяги» имеет солидный вес и авторитет в этой сфере, и подобное поведение не может не сказаться на отношении бизнеса ко всем игрокам этого рынка.

Как бы там ни было, а я после этой истории точно не сдам ни пяди своей земли ни одному зоозащитнику. Даже под будку. Просто от греха подальше. ◘