Фу, как у вас приятно: в регионе за неделю воздух портили 5 раз

В пятницу, 24 июня, минприроды Калужской области опубликовало данные мониторинга воздуха за неделю с 13 по 20 июля. Исследования проводятся на 17 автоматических постах наблюдения в Боровском, Малоярославецком, Дзержинском районах, Калуге и Обнинске.

Все за неделю в Малоярославецком районе в на посту близ деревни Головтеево было зафиксировано 4 превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.

15 июля – в течение часа

17 июля – в течение 40 минут

в ночь с 18 на 19 июля – 140 минут

в ночь с 19 на 20 июля – 100 минут

Еще одно превышение определил пост у санатория «Воробьево», который также находится в Малоярославецком районе. Оно произошло рано утром 13 июля и длилось 40 минут.

Сейчас эти данные изучает Роспотребнадзор.