Фу, как у вас приятно: в регионе за неделю воздух портили 5 раз

В пятницу, 24 июня, минприроды Калужской области опубликовало данные мониторинга воздуха за неделю с 13 по 20 июля. Исследования проводятся на 17 автоматических постах наблюдения в Боровском, Малоярославецком, Дзержинском районах, Калуге и Обнинске.
Все за неделю в Малоярославецком районе в на посту близ деревни Головтеево было зафиксировано 4 превышение предельно допустимых концентраций сероводорода.
Еще одно превышение определил пост у санатория «Воробьево», который также находится в Малоярославецком районе. Оно произошло рано утром 13 июля и длилось 40 минут.
Сейчас эти данные изучает Роспотребнадзор.
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