В Калуге пропал 67-летний мужчина

В Калуге продолжаются поиски 67-летнего Геннадия ЛИСИНА. В четверг, 23 июля, мужчина ушёл из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Ранее мы рассказывали, что в Бабынинском районе Калужской области нашли живым 67-летнего велосипедиста. А в Перемышльском районе продолжаются поиски 80-летней женщины.
Тем временем
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