В Калуге пропал 67-летний мужчина

В Калуге продолжаются поиски 67-летнего Геннадия ЛИСИНА. В четверг, 23 июля, мужчина ушёл из дома и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 175 см,

Худощавый,

Носит усы,

Седые короткие волосы,

Серая олимпийка,

Темно-синие джинсы.

Если вы что-либо знаете по пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы рассказывали, что в Бабынинском районе Калужской области нашли живым 67-летнего велосипедиста. А в Перемышльском районе продолжаются поиски 80-летней женщины.

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