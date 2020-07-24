Самые популярные книги назвали в калужских колониях

В исправительных учреждениях УФСИН по Калужской области составили рейтинг самых читаемых книг.
- Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных библиотеками, которые имеются в каждом пенитенциарном учреждении, в том числе следственных изоляторах, - отмечают в ведомстве.
Самые читаемые жанры - детективы и фантастика.
- Далее лидируют книги о Великой Отечественной войне - «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Жизнь и судьба», - говорят в УФСИН в пятницу, 24 июля. - Отдельное место в топе занимают произведения классиков и исторические романы. Среди осужденных женщин большим спросом пользуются романы о любви.
Всего в библиотеках калужских колоний насчитали 37 400 книг.
Тем временем
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