В Калуге откроют мемориальную доску в честь героя обороны Севастополя

Открытие мемориальной доски в честь героя обороны Севастополя, контр-адмирала М.Ф.Белкина.
В воскресенье, 26 июля, в Калуге торжественно откроют мемориальную доску в честь героя обороны Севастополя, контр-адмирала Михаила Фёдоровича Белкина, уроженца Калужской губернии.
Её установят на фасаде дома №11 по улице Кирова.
На открытие мемориальной доски ожидается приезд крымских краеведов.
Михаил Белкин за отличия в боевых операциях в октябре 1854 ода был представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени, и внесен в Вечный список кавалеров ордена Св.Георгия.
- Мемориальная доска изготовлена в «севастопольском» стиле: портрет героя отпечатан на металле и вмонтирован в нишу на отлитой из искусственного мрамора доске с позолоченными буквами строгого шрифта, - рассказали в городской управе.
Тем временем
В Калужской области резко упал уровень воды в реках. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!