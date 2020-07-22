В Калужской области резко упал уровень воды в реках

Как мы уже рассказывали, после обильных дождей в Калужской области разлились реки. Из-за этого оказались подтоплены участки и жилые дома в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске.
Но к среде, 22 июля, ситуация заметно улучшилась.
- Подтоплений на территории Калужской области нет, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В настоящий момент продолжает проводиться комплекс аварийно-восстановительных работ.
За последние сутки уровень воды в крупных реках Калужской области заметно снизился:
Тем временем
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