В Калужской области резко упал уровень воды в реках

Как мы уже рассказывали, после обильных дождей в Калужской области разлились реки. Из-за этого оказались подтоплены участки и жилые дома в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске.

Но к среде, 22 июля, ситуация заметно улучшилась.

- Подтоплений на территории Калужской области нет, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В настоящий момент продолжает проводиться комплекс аварийно-восстановительных работ.

За последние сутки уровень воды в крупных реках Калужской области заметно снизился:

Ока в Калуге – минус 115 см за сутки,

Протва в Спас-Загорье – минус 256 см за сутки,

Угра в Товарково – минус 98 за сутки,

Жиздра в Козельске – минус 2 см за сутки.

Тем временем

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