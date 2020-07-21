75 участков остаются затопленными в Обнинске

Как мы уже рассказывали, после обильных дождей в Калужской области разлились реки. Из-за этого оказались подтоплены участки и жилые дома в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске.

Во вторник, 21 июля, региональное ГУ МЧС рассказало, как поменялось ситуация за прошедшие сутки.

В Обнинске в двух СНТ от воды освободились 38 дач и пять жилых домов.

По состоянию на 11:00 21 июля уровень воды в СНТ «Электромонтажник» и СНТ «Нептун») составляет 18 сантиметров. Остаются подтоплены 75 участков (уровень воды - от 10 до 18 см).

Тем временем

Гроза и сильный ветер ожидаются в Калужской области. Подробности.