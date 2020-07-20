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Владислав Шапша лично контролирует ситуацию с подтоплениями на Протве

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 15:05 4 365
Владислав Шапша лично контролирует ситуацию с подтоплениями на Протве

В понедельник, 20 июля, в Калуге на заседании правительства области, которое провёл глава региона Владислав ШАПША, обсудили ситуацию с подтоплением населенных пунктов в пойме Протвы.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, подтопления из-за ливней зафиксированы в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске.

Исполняющая обязанности главы администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА сообщила, что в наукограде остаются подтопленными больше 100 дачных участков. Данные СНТ образованы более 40 лет назад. Многие участки расположены в пойме Протвы, поэтому постоянно, особенно в весенний паводок, возникает риск их подтопления.  Владельцы участков об этом знают, и постоянно информируются соответствующими службами.  

- За прошедшую неделю подъем воды в Протве составил 5 метров 96 сантиметров, - пояснила Карина Башкатова. - За последние сутки ее уровень упал всего на 20 сантиметров. В шести СНТ подтоплены участки, расположенные на пойменной территории. Принимаются меры по информированию жителей о необходимости переезда по месту постоянного проживания.

По словам начальника ГУ МЧС России по Калужской области Владислава БЛЕСНОВА, «в прошедшие дни очень сложная ситуация складывалась в Можайском районе Московской области, откуда берет начало Протва. Ее протяженность по Московской области - 130 километров. И эта вода к нам пришла».

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, уровень воды также поднялся в Оке - на 187 см, в Жиздре в районе Козельска - на 329 см, в Угре в районе Товарково - на 550 см.

Владислав Шапша поручил держать ситуацию с подтоплением территорий муниципалитетов на особом контроле:

- Необходимо оперативно реагировать, чтобы люди не страдали, и не было никаких рисков, связанных со здоровьем наших жителей.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.07.2020 15:05 4 365
Тэги: область владислав шапша мчс паводок
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