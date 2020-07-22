Туристам вернут 15 тысяч рублей за поездку в Калужскую область

Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил 22 июля премьер-министр Михаил МИШУСТИН.
Подробнее об этой инициативе рассказали в среду Ассоциации туроператоров России.
Акция, предположительно, может быть запущена уже в августе. Её суть – денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы «МИР».
Тур, по условиям акции, должен включать проезд на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
Согласно условиям акции, при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч, на карту туриста вернется от банка-эмитента фиксированная сумма 5 000 рублей.
Для туров в ценовом диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей кэшбек на карту туриста будет равен 10 тысячам, а для туров с ценником выше 75 тысяч – 15 тысячам рублей.
Согласно документу, под акцию с кэшбеком попадут не любые туры по России, а лишь соответствующие определенным временным и географическим критериям.
Так, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим 44 регионам РФ:
Есть и вторая группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря). Сюда, согласно документу Ростуризма, войдут:
Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным – максимально 2 ночи в столичном городе и не менее 3 – в ином субъекте РФ.
Сроки поступления кэшбека в документе не оговариваются, указано лишь, что это будет «оперативный» возврат.
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