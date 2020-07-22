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Туристам вернут 15 тысяч рублей за поездку в Калужскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 22.07.2020 14:24 1 836
Туристам вернут 15 тысяч рублей за поездку в Калужскую область

Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил 22 июля премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

Подробнее об этой инициативе рассказали в среду Ассоциации туроператоров России.

Акция, предположительно, может быть запущена уже в августе. Её суть – денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы «МИР».

Тур, по условиям акции, должен включать проезд на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.  Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Согласно условиям акции, при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч, на карту туриста вернется от банка-эмитента фиксированная сумма 5 000 рублей.

Для туров в ценовом диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей кэшбек на карту туриста будет равен 10 тысячам, а для туров с ценником выше 75 тысяч – 15 тысячам рублей.

Согласно документу, под акцию с кэшбеком попадут не любые туры по России, а лишь соответствующие определенным временным и географическим критериям.

Так, кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим 44 регионам РФ:

  • Архангельская область,  Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область,  Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Есть и вторая группа из 11 регионов: здесь кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря). Сюда, согласно документу Ростуризма, войдут:

  • Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным – максимально 2 ночи в столичном городе и не менее 3 – в ином субъекте РФ.

Сроки поступления кэшбека в документе не оговариваются, указано лишь, что это будет «оперативный» возврат.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 22.07.2020 14:24 1 836
Тэги: общество туризм михаил мишустин
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