В Калуге провели рейд по уличным тренажерным площадкам

Как мы писали, в нескольких дворах Калуги демонтировали спортивные площадки с тренажерами. Жители жалуются, что их используют как место для посиделок с распитием спиртных напитков.
На этой неделе сотрудники управления по работе с населением по поручению городского головы провели рейд по площадкам и проверили те дворы, откуда поступают жалобы на шумные компании, сообщила вчера, 17 июля, городская управа.
В переулке Чичерина они увидели, что стол для армрестлинга «накрыт» для распития спиртного. Присутствовавшие там молодые люди заявили, что не имеют к этому отношения, однако напитки сразу унесли.
Не по назначению использовался и стол для армрестлинга во дворе дома №9 в переулке Малинники. За ним подростки играли в карты. С ними провели беседу. Однако, на всех остальных площадках проверяющие нарушителей общественного спокойствия не обнаружили.
Единственным исключением стал двор дома №14 на улице Гурьянова. В карты за столом для армрестлинга играли и там. На лавочке рядом со спортплощадкой распивали пиво. На этот раз участники рейда вызвали сотрудников патрульно-постовой службы и составили два протокола об административно правонарушении – за употребление алкоголя в общественном месте и за нарушение тишины и спокойствия.
На столе для армрестлинга накрыли "поляну".
Но по просьбе участников рейда сразу ее свернули.
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