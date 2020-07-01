Артамонов проголосовал за поправки к Конституции

В среду, 1 июля, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Голосовал он в здании тимирязевки.

- Поправки в Конституцию, по которым мы выражаем свое мнение, вносятся на многие десятилетия вперед, - сказал экс-губернатор Калужской области. - Они касаются, пожалуй, каждого жителя нашей страны. Важное место среди этих изменений занимают социальные поправки, которые закрепляют наши социальные гарантии. Это индексация пенсий не реже одного раза в год, социальных пособий, закрепление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Мы видим, что все эти поправки усиливают социально-ориентированную направленность нашего государства.

Избирательные пункты в Калуге закроются в 20.00.