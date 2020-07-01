Поправочки: кому достанется халявная «Лада Веста»

1 июля - последний день голосования по поправкам в Конституцию. И тем, кто примет в нем участие, может достаться автомобиль. Именно такой приз разыгрывают среди всех тех, кто примет участие в этом мероприятии. Помимо автомобиля «Лада Веста», ожидаются и другие ценные призы.

При этом на данный м0мент по последним данным калужского избиркома от 29 июня, за 6 дней проголосовало около 35% жителей Калужской области. Но основной наплыв ожидается именно сегодня

Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.