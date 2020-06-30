34 миллиона рублей вложат в развитие нацпарка «Угра»

В понедельник, 29 июня, в Калужской области на примере национального парка «Угра» обсудили национальный проект «Экология».

В центре внимания – перспективы развития «зеленого» туризма.

Для создания инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить число гостей без ущерба природе, из федерального бюджета выделено около 34 миллионов рублей. Экопотенциал данной территории – 120 тысяч туристов в год – сейчас реализован только наполовину.

- Эколого-просветительский центр «Угра-фронт» создан в рамках нацпроекта «Экология», - рассказал глава Калужской области Владислав ШАПША. - Это уникальное место. Сюда в августе 1943 года в командный пункт Западного фронта приезжал Верховный главнокомандующий советской армии Иосиф Сталин. Об этом расскажут в открывшемся музее. Здесь также воссоздан целый военный городок с окопами, блиндажами, землянками. Но не только исторические события, связанные с этими местами, привлекают сюда туристов. Здесь обустроен водный маршрут, экологическая тропа. Каноэ, велосипеды, комфортабельные кемпинги - в нацпарке «Угра» созданы все условия для активного отдыха. Уникальная природа нацпарка, богатая история этих мест и творческий подход наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию туризма в России.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав ФЕТИСОВ отметил:

- Для меня большая честь быть здесь вместе с вами на героической калужской земле. Мы понимаем, что сегодня очень важно сохранить и приумножить то наследие, которое сделало нас великой нацией. Чтобы это передать будущему поколению, нужно создавать инфраструктуру и сохранять природный ландшафт. Для нас экология, климат, природа – это самое большое богатство.