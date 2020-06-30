$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

34 миллиона рублей вложат в развитие нацпарка «Угра»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 30.06.2020 14:13 5 191
34 миллиона рублей вложат в развитие нацпарка «Угра»

В понедельник, 29 июня, в Калужской области на примере национального парка «Угра» обсудили национальный проект «Экология».

В центре внимания – перспективы развития «зеленого» туризма.

Для создания инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить число гостей без ущерба природе, из федерального бюджета выделено около 34 миллионов рублей. Экопотенциал данной территории – 120 тысяч туристов в год – сейчас реализован только наполовину.

- Эколого-просветительский центр «Угра-фронт» создан в рамках нацпроекта «Экология», - рассказал глава Калужской области Владислав ШАПША. - Это уникальное место. Сюда в августе 1943 года в командный пункт Западного фронта приезжал Верховный главнокомандующий советской армии Иосиф Сталин. Об этом расскажут в открывшемся музее. Здесь также воссоздан целый военный городок с окопами, блиндажами, землянками. Но не только исторические события, связанные с этими местами, привлекают сюда туристов. Здесь обустроен водный маршрут, экологическая тропа. Каноэ, велосипеды, комфортабельные кемпинги - в нацпарке «Угра» созданы все условия для активного отдыха. Уникальная природа нацпарка, богатая история этих мест и творческий подход наших земляков будут способствовать дальнейшему развитию туризма в России.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав ФЕТИСОВ отметил:

- Для меня большая честь быть здесь вместе с вами на героической калужской земле. Мы понимаем, что сегодня очень важно сохранить и приумножить то наследие, которое сделало нас великой нацией. Чтобы это передать будущему поколению, нужно создавать инфраструктуру и сохранять природный ландшафт. Для нас экология, климат, природа – это самое большое богатство.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 30.06.2020 14:13 5 191
Тэги: область туризм владислав шапша вячеслав фетисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор и покупка Смарт терминала в Челябинске
Оборудование для кафе и ресторанов
Горюхин Руслан Евгеньевич, «Стройгазмонтаж» и другие крупные строительные компании в истории нефтегазовой отрасли

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru