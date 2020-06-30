В Калужской области открытие кинотеатров запланировано на 15 июля

Кинотеатры смогут возобновить работу с 15 июля. Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО заявил об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как мы уже рассказывали, кинотеатры в Калужской области закрылись 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.

В федеральном министерстве культуры уточняют, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Чернышенко добавил, «что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта, культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни».

Он также напомнил, что культурная жизнь в регионах возобновляется с открытием музеев.

По словам вице-премьера, посетителей уже ждут в федеральных музеях в четырех регионах, включая Калугу.

Ранее, напомним, глава Калужской области Владислав Шапша объявил о переходе ко второму этапу снятия ограничений.