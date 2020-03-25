Кинотеатры Калуги закрылись из-за коронавируса

Как мы писали, федеральные власти поручили всем регионам приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров и других развлекательных заведений.

В Калуге кинотеатры уже начали закрываться. С 25 марта приостанавили свою работу кинотеатры «Синема Стар». Не показывают фильмы в кинотеатре «Центральный», Инновационном культурном центре и в доме культуры «Малинники».

Пока ещё идут показы фильмов в кинотеатре «Арлекино». Будет ли он работать завтра, администраторы не смогли пояснить. Расписание сформировано до среды.

Торговые центры пока работают в прежнем режиме. Но городской голова Калуги Дмитрий Денисов не исключил вероятность и их скорого закрытия.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.