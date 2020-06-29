Калужане поддержали учреждение в области Дня охотника

Как мы писали, в Калужской области по инициативе регионального минприроды предложили учредить День охотника. Датой праздника выбрали 14 февраля.

Среди калужан проводился опрос об их отношении к этой идее.

Сегодня, 29 июня, министерство природных ресурсов и экологии области подвело итоги. 65% респондентов, принявших участие в опросе, согласились с предложением учредить праздник. Как отмечают в ведомстве, данная инициатива вызвала большой отклик у жителей региона. Теперь это предложение должны поддержать на законодательном уровне. И в этом случае в Калуге появится еще один региональный праздник.