В Калужской области предложили учредить День охотника

Узаконить День охотника в Калужской области предложило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Дату праздника предлагается назначить на 14 февраля.

- По сложившейся традиции этот праздник неофициально отмечается охотниками региона именно 14 февраля – в День Святого Мученика Трифона, который исстари считался покровителем охотников и рыболовов, - рассказали КП40 в ведомстве.

Выразить свое мнение по этому вопросу могут и калужане, приняв участие в голосовании. Оно будет проходить с 15 июня по 15 июля.