Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 июня

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5925 до 5973. Ковид нашли еще у 48 человек, сообщил сегодня, 28 июня, региональный оперативный штаб.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнился тремя жителями области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3495.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 658 (+10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 443 (+11),
- Боровский район – 275 (+6),
- Жуковский район – 159 (+2),
- Малоярославецкий район – 152 (+1),
- Кировский район – 113 (+2),
- Дзержинский район – 108 (+3),
- Людиновский район – 83,
- Козельский район – 80 (+2),
- Бабынинский район – 50,
- Ферзиковский район – 42,
- Сухиничский район – 39 (+2),
- Жиздринский район – 32,
- Думиничский район – 25,
- Хвастовичский район – 22,
- Юхновский район – 22,
- Мосальский район – 17,
- Перемышльский район – 16 (-2),
- Медынский район – 14,
- Тарусский район – 15,
- Куйбышевский район – 14 (+1),
- Мещовский район – 15 (+3),
- Спас-Деменский район – 10,
- Барятинский район – 10,
- Ульяновский район – 14 (+5),
- Износковский район – 6.
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