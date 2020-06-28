Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 28 июня

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5925 до 5973. Ковид нашли еще у 48 человек, сообщил сегодня, 28 июня, региональный оперативный штаб.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнился тремя жителями области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3495.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 658 (+10 к предыдущему дню),

Обнинск – 443 (+11),

Боровский район – 275 (+6),

Жуковский район – 159 (+2),

Малоярославецкий район – 152 (+1),

Кировский район – 113 (+2),

Дзержинский район – 108 (+3),

Людиновский район – 83,

Козельский район – 80 (+2),

Бабынинский район – 50,

Ферзиковский район – 42,

Сухиничский район – 39 (+2),

Жиздринский район – 32,

Думиничский район – 25,

Хвастовичский район – 22,

Юхновский район – 22,

Мосальский район – 17,

Перемышльский район – 16 (-2),

Медынский район – 14,

Тарусский район – 15,

Куйбышевский район – 14 (+1),

Мещовский район – 15 (+3),

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 10,

Ульяновский район – 14 (+5),

Износковский район – 6.

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