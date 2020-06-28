Коронавирус в Калужской области, последние данные на 28 июня: за сутки выявлено всего 45 заболевших

Коронавирус в Калужской области, последние данные на 28 июня 2020 года - на сегодняшний день зафиксировано 5925 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 45 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На лечении сейчас находится 2389 пациента. 42 жителя области справились с опасной болезнью. На сегодняшний день в регионе 3492 выздоровевших.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

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