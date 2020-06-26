Более 11% калужан проголосовало по поправкам в Конституцию 25 июня

В четверг, 25 июня, в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. В Калужской области избирательные участки открыты во всех муниципальных образованиях.

Официальные данные избирательной комиссии Калужской области за 25 июня - первый день голосования по поправкам в Конституцию.

В первый день в голосовании приняли участие 89 387 жителей Калужской области – это более 11% избирателей, сообщили официальные данные в региональном избиркоме.

Среди первых проголосовал и глава региона Владислав Шапша.