Владислав Шапша принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В четверг, 25 июня, в Калуге глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в голосовании по внесению изменений в основной закон страны - Конституцию Российской Федерации.

- За 27 лет со времени принятия Конституции в нашей стране много изменилось, - отметил руководитель региона. - И мы с вами – участники этих перемен. Основа стабильного будущего для нашей страны – сохранение и преумножение социальных гарантий, традиционных ценностей. Мы хотим жить в мире без войн и потрясений, в суверенной процветающей стране, успешном регионе. В этом и есть главный смысл обновлённой Конституции. Президент страны Владимир Путин опирается на мнение народа. Поэтому каждый наш голос нужен России. Я призываю всех жителей региона принять участие в голосовании и сделать свой осознанный выбор ради нашего общего благополучия.

На территории Калужской области голосование организовано на всех избирательных участках. Кроме этого, работают выездные бригады. Жители региона в течении недели, с 25 июня по 1 июля, в удобное для каждого время смогут проголосовать по предложенным поправкам. На всех участках раздаются индивидуальные средства защиты: маски и перчатка, в наличии дезинфицирующие средства для рук.