$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Владислав Шапша принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.06.2020 08:54 1 282
Владислав Шапша принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

В четверг, 25 июня, в Калуге глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в голосовании по внесению изменений в основной закон страны -  Конституцию Российской Федерации.

- За 27 лет со времени принятия Конституции в нашей стране много изменилось, - отметил руководитель региона. - И мы с вами – участники этих перемен. Основа стабильного будущего для нашей страны – сохранение и преумножение социальных гарантий, традиционных ценностей. Мы хотим жить в мире без войн и потрясений, в суверенной процветающей стране, успешном регионе. В этом и есть главный смысл обновлённой Конституции. Президент страны Владимир Путин опирается на мнение народа. Поэтому каждый наш голос нужен России. Я призываю всех жителей региона принять участие в голосовании и сделать свой осознанный выбор ради нашего общего благополучия.

На территории Калужской области голосование организовано на всех избирательных участках. Кроме этого, работают выездные бригады. Жители региона в течении недели, с 25 июня по 1 июля, в удобное для каждого время смогут проголосовать по предложенным поправкам. На всех участках раздаются индивидуальные средства защиты: маски и перчатка, в наличии дезинфицирующие средства для рук.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.06.2020 08:54 1 282
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Курсы 1С в России
Выбор качественной гидроизоляции
Как обустроить классическую каминную с мраморным биокамином в современной квартире

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru