Коронавирус в Калужской области, последние данные на 26 июня: ждём второго этапа снятия ограничений

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 5834 человек. За последние сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 70 человек. Всего с болезнью уже справились 3392 калужанина.
За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 25 июня не зафиксировано.
Лечение сейчас продолжают 2399 человек. Больше всего - в Калуге (660), Обнинске (427), Боровском (251), Жуковском (166), Малоярославецком (156), Кировском (112), Дзержинском (104) районах.
Коэффициент распространения в последние дни держится на уровне 0,8. Именно такой показатель позволяет перейти на второй этап снятия ограничений.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!