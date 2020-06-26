Коронавирус в Калужской области, последние данные на 26 июня: ждём второго этапа снятия ограничений

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 5834 человек. За последние сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 70 человек. Всего с болезнью уже справились 3392 калужанина.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 25 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжают 2399 человек. Больше всего - в Калуге (660), Обнинске (427), Боровском (251), Жуковском (166), Малоярославецком (156), Кировском (112), Дзержинском (104) районах.

Коэффициент распространения в последние дни держится на уровне 0,8. Именно такой показатель позволяет перейти на второй этап снятия ограничений.

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