Владислав Шапша вмешался в ситуацию с загрязнением Протвы в Боровском районе

Глава Калужской области Владислав ШАПША в понедельник, 22 июня, на заседании регионального правительства поручил реконструировать очистные сооружения в Ермолино с максимальным качеством и в намеченные сроки.

По словам главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, в этом году реконструкция будет проведена. Мощность очистных сооружений в поселке увеличится в два раза с выходом в следующем году на совершенно иное качество стоков и прекращения загрязнения реки Протвы.

- Это важнейшая задача не только для поселка, но и для всего севера области. Очень важно, чтобы она была выполнена с максимальным качеством и в те сроки, которые намечены, - сказал Владислав Шапша.

Глава региона поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства контролировать этот вопрос.

Владислав Шапша поручил также продолжить мониторинг водных объектов в регионе

С докладом об осуществлении министерством природных ресурсов и экологии государственного мониторинга водных объектов в понедельник на заседании областного правительства выступила министр Варвара Антохина.

Она сообщила, что мероприятия в рамках мониторинга рек в области регулярно проводятся на протяжении нескольких лет и количество задействованных в них водных объектов увеличивается. По словам министра, наиболее уязвимыми по экологической нагрузке являются малые реки, в частности, Лужа, Шаня, Суходрев, Терепец. Им в этом году уделят особое внимание.

Варвара Антохина отметила, что основное загрязнение водных объектов происходит в границах населенных пунктов. Основные загрязняющие вещества – аммоний и нитриты. В основном это недостаточно очищенные стоки Водоканала. Как рассказала министр, по сравнению с 2018 годом, объемы официально заявленных сбросов в реки возросли в 1,5 раза.

Руководитель области Владислав Шапша отметил, что регистрация сбросов – заслуга мониторинга минприроды и прокурорского надзора. В 2020 году количество мероприятий по мониторингу рек существенно увеличится. В то же время он обратил внимание министерства на контроль качества сбросов, результатами которого должно стать снижение нагрузки на водные объекты.

- Эти проблемы существуют, их достаточно много. Они требуют решения, в частности, путем реконструкции очистных сооружений. В этом году значительное количество такой работы уже будет проведено, - сказал Владислав Шапша.