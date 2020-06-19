В Калуге не будут составлять график снятия ограничений

На пресс-конференции врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА 18 июня журналисты поинтересовались, существует ли в Калуге некий план по снятию дальнейших ограничений из-за коронавируса с датами. Такие документы существуют, в частности, в Москве и некоторых регионах.

- В столице есть план, расписанный практически на месяц вперёд, - привёл пример один из наших коллег. – У людей есть понимание, когда кто открывается. У нас такого нет.

- А если в Москве что-то пойдёт не так? Придётся корректировать эти планы? – ответил вопросом на вопрос Дмитрий Денисов. – Я большого смысла в издании такого документа для Калужской области не вижу. Сами специалисты Роспотребнадзора тоже путаются в показаниях с точки зрения коэффициентов. Постоянно идёт обновление информации. Когда с математической точки зрения всё описано небезупречно, тогда смысла в этой модели вообще нет. Будем надеяться, что все показатели придут в норму и мы сможем снять следующие ограничения: дать возможность спортсменам тренироваться, посещать фитнес-центры, какие-то мероприятия. Хотя специалисты на федеральном уровне говорят, что до конца текущего года какие-то ограничения всё-таки будут сохранены.

Тем временем

UPD. В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.