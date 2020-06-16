Главврач калужской инфекционной больницы поборола коронавирус

Главный врач «Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД» Елена АЛЕШИНА пошла на поправку.

Напомним, в конце мая у неё диагностировали коронавирус COVID-19.

- Дорогие мои коллегии и друзья! Ваш профессионализм и поддержка спасли мне жизнь и дали силы к выздоровлению! – написала она 15 июня на своей странице в Facebook. - Огромное и сердечное вам спасибо! Я иду на поправку! Скоро вернусь!